Житель Башкирии избил инвалида, жену военного и ударил ногой девочку с аутизмом

В Башкирии жители СНТ «Авиатор» годами страдают от соседа-агрессора. По словам местных, 44-летний Павел решил, что тропинка между его участком и соседним принадлежит только ему. Всех, кто проходит по ней, мужчина избивает. Жертвами агрессора стали в том числе инвалид и жена военного, сообщает SHOT .

Недавно мужчина избил жену военнослужащего, который сейчас находится в зоне СВО. Затем ударил ногой четырехлетнюю девочку с аутизмом. А после этого разбил голову ее 56-летнему отцу-инвалиду. Мужчина шел с палочкой из магазина. У него с собой были хлеб и молоко.

Пожилой мужчина — многодетный отец. Сейчас он находится в больнице и проходит реабилитацию. По словам очевидцев, Павел годами терроризирует все СНТ. Люди боятся выходить на улицу и пользоваться общей дорожкой.

Пострадавшие написали заявления в полицию. Но пока, по их словам, ситуация не изменилась. Жители требуют принять меры. Они опасаются, что агрессор не остановится.

Местные надеются на защиту от правоохранителей и просят о помощи. Пока же они продолжают жить в страхе.

