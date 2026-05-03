Шестой беспилотник ВСУ сбили на подлете к Москве

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отчаянно пытаются атаковать Москву с помощью беспилотников. С начала суток противник активировал уже шестой дрон, который успешно ликвидировали дежурные средства ПВО, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны», — говорится в сообщении градоначальника. По словам Собянина, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков украинского дрона. Информации о пострадавших или каких-либо разрушениях на момент публикации заметки не поступало.