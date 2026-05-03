Волонтеры видели живой пропавшую после атаки БПЛА на Туапсе девочку

В Туапсе уже две недели ищут 14-летнюю Леру Б. Девочка пропала после атаки беспилотников 16 апреля. Обломки БПЛА упали на ее дом. Сначала ребенка объявили погибшей, но тело под завалами так и не нашли , однако позднее волонтеры видели ее живой в лесу, сообщает Baza .

Родители считают, что Лера могла получить контузию и в таком состоянии убежать в лес. От стресса она могла также потерять память. Несколько дней поисков не давали результатов. Но недавно появилась надежда.

Один из волонтеров отряда «Ратиборец» рассказал, что видел девочку в лесу. Она была жива. Но когда мужчина попытался к ней приблизиться, Лера оттолкнула его и убежала. Сейчас поиски продолжаются. Каждый день волонтеры фиксируют на тепловизорах силуэт, похожий на ребенка. Но поймать девочку пока не удается.

Отец Леры рассказал, что она собиралась поступать в военно-патриотическую школу. У нее хорошая физическая подготовка. По мнению поисковиков, девочка может прятаться в заброшенных дачах вокруг Туапсе. Там можно укрыться от непогоды и найти еду. Поиски продолжаются ежедневно. Волонтеры не теряют надежды.

Они просят всех, кто что-то знает о местонахождении Леры, сообщить в полицию или поисковый отряд.

