Девочку не смогли найти под завалами дома в Туапсе после удара БПЛА ВСУ

В Туапсе Краснодарского края сотрудники МЧС не смогли найти девочку-подростка под завалами дома после удара БПЛА ВСУ по нему. Спасательная операция шла сутки, сообщает Baza .

Работники МЧС и волонтеры разбирали завалы в поисках девочки. Операция по спасению была непростой, поскольку в горную местность сложно отправлять тяжелую технику.

После того, как расчистили зону попадания БПЛА в дом, тело девочки так и не нашли. В настоящий момент обследуется близлежащая территория.

16 апреля сообщалось, что в Туапсе были повреждены 52 частных домовладения, восемь многоэтажек. Также были повреждены три социально значимых объекта.

БПЛА ВСУ ударил по одному из домов, где жила семья участника спецоперации — супруга и 14-летняя дочь. Женщина была слегка ранена. Ее выписали из больницы.

