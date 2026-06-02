Родственники погибших туристов группы Дятлова требуют возбуждения нового дела

Адвокат Евгений Черноусов, представляющий интересы сестры Игоря Дятлова и других родственников погибших на перевале туристов, заявил, что они намерены добиваться возбуждения нового уголовного дела, сообщает ТАСС .

«Мы хотим добиться того, чтобы возбудили уголовное дело и провели расследование», — сказал адвокат.

Черноусов отметил, что по предыдущему делу проводились судебно-медицинские экспертизы и вскрытия девяти тел, но к актам не приложены химические анализы и гистология. Адвокат считает, что эти экспертизы могли бы помочь установить реальную причину гибели туристов.

Кроме того, родственники намерены потребовать от федеральных телеканалов прекратить показывать не соответствующие действительности версии трагедии.

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен.

