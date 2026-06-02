Правительство РФ поручило подготовиться к проверке ОСАГО по камерам с 1 октября

В правительстве РФ поручили к 1 октября решить все проблемы, связанные с запуском автоматической проверки полисов ОСАГО по дорожным камерам. Соответствующее поручение содержится в письме заместителя председателя правительства Виталия Савельева, сообщают « Известия ».

МВД должно подготовить свои ресурсы, а Минфин вместе с другими ведомствами и страховщиками — проработать возможные риски.

В МВД перечислили нерешенные вопросы: доступность страхования, задержки с внесением данных о полисах в информационную систему, а также учет международных полисов и автомобилей силовых структур. В Минфине с такой оценкой не согласились, отметив, что количество жалоб на доступность ОСАГО за последние два года сократилось вдвое, а международные договоры и полисы с гостайной можно на первом этапе исключить из проверки.

В Минфине также заявили, что запуск проверки повысит страховую дисциплину водителей. В Центробанке поддержали внедрение системы, подчеркнув, что она повысит защищенность всех участников дорожного движения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.