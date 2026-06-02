В Приморье мужчина признал вину в совращении пяти девочек

Житель Артема, которого взяли под стражу из-за подозрения в совершении насилственных действий сексуального характера в отношении пяти 11-летних девочек, признал вину, сообщает РИА Новости .

«Вину признал», — отметила старший помощник руководителя СУСК Приморского края по взаимодействию со СМИ Аврора Римская.

На данный момент расследование идет дальше. Устанавливаются другие возможные эпизоды.

Ранее почти год мужчина занимался оральным сексом со школьницами из неблагополучных семей.

