На ремонт стартовой площадки после взрыва ракеты New Glenn уйдет около двух лет

Восстановление стартового комплекса на мысе Канаверал после взрыва ракеты New Glenn может занять примерно два года. Об этом заявил глава глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман во время форума в Вашингтоне, сообщает ТАСС .

По его словам, восстановление площадки к 2028 году представляется достижимым.

При этом он подчеркнул, что даже при довольно быстром темпе работ процесс потребует серьезного времени, так как опыт NASA показывает, что на восстановление такой инфраструктуры уходит много времени.

Ранее у основания ракеты в ходе испытаний появилась яркая вспышка, после чего раздался мощный взрыв. Он серьезно повредил космодром на мысе Канаверал.

