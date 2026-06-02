Обвиняемому в совращении девочек жителю Приморья проведут экспертизу
Жителю Артема в Приморском крае уже предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении пяти 11-летних девочек, а также назначили пройти экспертизу. Об этом заявила старший помощник руководителя регионального СУСК по взаимодействию со СМИ Аврора Римская, сообщает РИА Новости.
«Обвинение предъявлено, назначена судебно-психиатрическая экспертиза», — отметила Римская.
40-летний мужчина почти год занимался оральным сексом со школьницами из неблагополучных семей. Его задержали.
Ранее он признал вину в совращении девочек.
