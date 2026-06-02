Опрос: 35% россиян старше 55 лет готовы попробовать себя в новой сфере

Больше половины (58%) россиян старшего возраста продолжают работать. Самое важное для трудящихся и желающих работать — дополнительный доход, сообщили РИАМО в пресс-службе онлайн-платформы «Авито Работа».

В опросе приняли участие 2 тыс. россиян в возрасте от 55 лет. Согласно данным исследования, среди респондентов 55–64 лет в настоящий момент трудятся 70%, тогда как в группе старше 65 лет — 39%.

Чаще всего граждане старшего возраста работают полный день (40%). У мужчин этот показатель выше и достигает 45%, у женщин — 36%. Еще 9% работают неполный день, и столько же подрабатывают время от времени.

Наиболее комфортным вариантом для россиян в возрасте от 55 лет остается полный рабочий день (34%), однако 21% предпочитают гибкий график, 17% — неполный рабочий день, а 16% считают наиболее удобной удаленную работу. Женщины заметно чаще мужчин выбирают неполную занятость (21% против 11% у мужчин) и дистанционный формат (18% против 11% у мужчин).

По данным опроса, дополнительный доход — самое важное для 42% работающих и желающих трудиться. При этом 40% респондентов ценят стабильность и надежность, 33% — комфортный график. Одинаково важны для россиян старшего возраста спокойная атмосфера в коллективе (28%) и удобное расположение офиса (28%). Для 20% опрошенных важным остается общение с людьми. Еще 11% отметили ощущение собственной ценности.

Помимо этого, многие россияне старшего возраста сохраняют интерес к профессиональному развитию и новым карьерным возможностям. Так, 4% респондентов уже пробуют себя в новой сфере, еще 15% заявили, что им это интересно, а 31% допускают такую возможность при подходящих условиях.

Среди участников опроса 55–64 лет интерес к смене профессии выражен сильнее, чем в группе 65+: 17% хотели бы попробовать себя в новой сфере (против 11% среди респондентов старше 65 лет), а 35% готовы рассмотреть такой вариант при наличии подходящей возможности (против 25% среди респондентов старше 65 лет).

После выхода на пенсию россияне старшего возраста чаще всего рассматривают гибкие форматы занятости. Наиболее привлекательным вариантом стала подработка для дополнительного дохода — ее выбрали 23% респондентов. Еще 16% предпочли бы частичную занятость, а 15% — удаленную работу. Продолжать работать по специальности планируют 13% опрошенных, еще 4% хотели бы открыть собственное дело.

