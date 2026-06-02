Сыночка-корзиночка: как распознать в мужчине маменькиного сынка

Есть красные флаги, которые скажут женщине о том, что она вступила в отношения с мужчиной, зависимым от собственной матери, завила РИАМО психолог Эльвира Жданова.

Когда мужчина и женщина начинают жить вместе, но он все равно постоянно бегает к матери — это уже показатель. Если ваш избранник и вовсе предлагает жить с родителями — это первый признак, что от него стоит бежать.

Судя по всему, мужчина находится в созависимых отношениях с матерью и отцом, они не сепарировались. Если он это не осознает, то и делать с этой проблемой ничего не будет.

«И еще внимательно обращать внимание на реплики: „А у меня мама делает вот так, а мама делает вот сяк“ — это признаки инфантилизма и неготовность мужчины брать на себя какие-либо отношения. Поэтому, если в такие отношения залезет женщина с нормальной самооценкой, то она в них долго не выдержит», — сказала Жданова.

Ранее жительница Челябинска рассказала, что неизвестный мужчина пытался сломать болгаркой замок в ее квартире, сильно напугав несовершеннолетних детей. Женщина утверждает, что бывшая свекровь сначала развела ее с недееспособным мужем, а затем продала долю в ее квартире.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.