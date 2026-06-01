Живем как в 90-е: челябинка обвинила экс-свекровь в рейдерском захвате квартиры

Жительница Челябинска рассказала, что неизвестный мужчина пытался сломать болгаркой замок в ее квартире, сильно напугав несовершеннолетних детей. Женщина утверждает, что бывшая свекровь сначала развела ее с недееспособным мужем, а затем продала долю в ее квартире.

В социальных сетях мать двоих детей рассказала, что уже 10 лет ее муж недееспособен, из них 8 лет она не видела его вовсе. Свекровь решила развести пару, у нее это получилось, хотя челябинка отметила, что ни она, ни ее муж этого развода не хотели.

Позже выяснилось, что бывшая свекровь продала все имущество, которое раньше принадлежало мужу. В том числе она продала половину квартиры, в которой живет экс-невестка с двумя ее внуками.

Теперь в квартиру постоянно ломится некий риелтор, который утверждает полиции, что выкупил часть недвижимости. Он караулит семью за углами и пытается пробраться в жилье. Челябинка обратилась за помощью к правоохранителям, в том числе в прокуратуру и к главе СК Александру Бастрыкину.

