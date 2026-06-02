СМИ: США требуют от Омана разорвать отношения с Ираном

Американские власти оказывают давление на Оман, требуя от него «выбрать сторону» и разорвать дипломатические отношения с Ираном, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным СМИ, Вашингтон стал воспринимать отношения Маската с Тегераном как враждебные себе. Недавно администрация Дональда Трампа пригрозила Оману санкциями и даже бомбардировками после того, как разведка сделала вывод о якобы планах Омана совместно с Ираном взимать плату за проход через Ормузский пролив. Оман неоднократно это отрицал.

Представители Омана «были шокированы» внезапной враждебностью со стороны Вашингтона и сейчас прорабатывают ответный шаг.

При этом, несмотря на жесткую риторику, администрация США не планирует нападать на Оман.

