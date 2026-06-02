сегодня в 07:23

Ребенок пострадал из-за атаки ВСУ на частный дом в Белгородской области

В селе Бочковка Белгородской области украинский беспилотник атаковал частный дом, в результате ЧП пострадал ребенок, сообщает оперштаб региона.

Скорая помощь доставила 11-летнего мальчика в больницу. У него диагностированы множественные осколочные ранения ног. Вся необходимая медпомощь пострадавшему оказывается.

В результате детонации БПЛА в доме повреждены крыша, стекла и внутренняя отделка.

Ранее в Курской области БПЛА противника попал в автомобиль. В результате атаки погиб человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.