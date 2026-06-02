Раскрыта схема внедрения иностранных шпионских программ в телефоны чиновников

Сотрудники ФСБ раскрыли масштабную схему внедрения зарубежными спецслужбами шпионских программ в мобильные средства связи высокопоставленных чиновников в РФ, сообщает ТАСС .

Шпионские программы дают возможность прослушивать разговоры и проводить секретный аудио- и видеоконтроль вблизи гаджетов.

Для этого использовались технические возможности крупных международных ИТ-корпораций. С помощью средств мобильной связи спецслужбы других стран могли скрытно добывать разного рода информацию с телефонов объектов кибератаки.

Все сведения, которые ФСБ получила, расследуя данное дело, задокументированы.

