Зависимость от предсказаний: как эзотерика влияет на тревогу

В состоянии тревоги многие идут не к психологу, а к тарологам или астрологам. Однако в некоторых ситуациях такое решение может навредить, об этом в разговоре с РИАМО рассказала психолог, бизнес-психолог, кандидат экономических наук Екатерина Каталина.

По словам Каталиной, расклады действительно дают временное успокоение, но в долгосрочной перспективе усиливают тревожность и формируют зависимость от «предсказаний». Эксперт объяснила, почему эзотерика не заменяет психотерапию и когда пора обращаться к врачу.

По словам эксперта, у эффекта успокоения после гадания есть простое объяснение. Тревога всегда связана с неопределенностью: человек не знает, что будет завтра. Гадание создает иллюзию знания будущего. В результате появляется ложное чувство контроля, и тревога временно отступает.

«Тревога действительно может снижаться, потому что появляется чувство контроля — мы как будто теперь знаем будущее, оно предсказано. Плюс „специалист“ может втереться в доверие и успокаивать на сеансах», — пояснила Каталина.

Когда предсказания становятся опасными

Однако чем чаще тревожный человек обращается к гаданиям, тем сильнее может становиться его тревога, предупредила психолог. Это связано с тем, что формируется зависимость: ни одно важное решение не принимается без одобрения карт.

«Если гадать часто, можно усилить тревогу и перестать действовать самостоятельно, без совета карт», — предупредила психолог.

При этом разовый расклад иногда помогает структурировать переживания. Но регулярная практика убивает навык принятия решений. Внутренняя уверенность «я отвечаю за свою жизнь» замещается внешней — «карты сказали».

О мошенничестве

Есть и другая опасность — внушаемость и мошенники. Тревожный человек находится в уязвимом положении: его когнитивные ресурсы истощены, он хуже критически оценивает информацию. Этим нередко пользуются мошенники.

«Тревожный человек может быть более подвержен внушению мошенников, это опасно», — подчеркнула Екатерина Каталина.

Речь не только о финансовых потерях. Человеку с реальным тревожным расстройством могут внушить, что его проблемы — результат порчи. Тогда он уходит от реальной помощи к ложным причинам.

Что даст психотерапия

Психолог Каталина напомнила, что психотерапия, в отличие от эзотерики, работает с мышлением. Задача психолога — обнаружить и изменить деструктивные мыслительные паттерны, которые подпитывают тревогу: иррациональные убеждения, катастрофизацию, привычку искать угрозу в безопасных ситуациях.

Эзотерику же не выгодно, чтобы человек перестал тревожиться. Ее бизнес-модель строится на регулярных обращениях, на страхе перед будущим.

«По сути, психология — это работа с мышлением и исключение деструктивных мыслей, которые подпитывают тревогу. А эзотерика на этом и „выезжает“ — тарологам выгодны наши сомнения и переживания», — объясняет Каталина.

Когда пора к врачу

Психолог перечислила важные «звоночки», говорящие, что тянуть с терапией уже нельзя:

ни одного важного решения не принимается без гадания;

тревога не уходит, а усиливается после сеансов;

растут траты на эзотерические услуги;

появилась зависимость от «предсказаний» для любого действия.

«Перестать тревожиться — это полагаться на свои решения и брать ответственность за свою жизнь, а значит, перестать ходить к гадалкам. Тревожные расстройства эффективно лечатся когнитивно-поведенческой терапией. Без карт, звезд и пожизненной подписки», — резюмировала психолог.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.