Громит квартиру: в мэрию Арзамаса пожаловались на активного полтергейста

Семья, живущая в Арзамасе, пожаловалась на очень активного полтергейста, который громит их квартиру: швыряется посудой, ломает технику и дерется, сообщает SHOT .

Хозяйка жилья Наталья рассказала, что странные вещи дома начали твориться два года назад. И до сих пор полтергейст активен.

По ее словам, в квартире кто-то постоянно переворачивает мебель, хлопает дверьми, бросается тарелками, бьет технику. У нее за два года сломаны телевизор, холодильник и зеркала в шкафах. Также иногда «нечто» нападает на женщину, на ее теле появляются синяки

При этом семья уверена, что вредить может только полтергейст. Наталья и ее сын-подросток добавили, что постепенно привыкли к разрушительному «соседу», но мирным их существование назвать сложно.

Прошлой весной в «странную» квартиру приехали «исследователи паранормальных явлений». Они поставили там три камеры с круглосуточной трансляцией для проверки происходящего. В итоге, по их словам, рассказ семьи подтвердился.

Охотники за приведениями дали полтергейсту имя Флис. Они пожаловались на обидчика в мэрию. Однако чиновники заявили, что «опасные природно-техногенные явления» — не их компетенция.

Как отметили в семье, во время жалобы в мэрию Флис притих. Возможно, полтергейст-хулиган испугался проблем и бюрократии.

