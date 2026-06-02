ИИ только подтверждает догадки человека: смогут ли нейросети заменить психологов

Несмотря на растущую популярность нейросетей, они пока не способны полноценно заменить живую психотерапию и работу специалиста, сообщил РИАМО основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.

«На данный момент психология переживает сильнейший кризис с точки зрения нейросетей. Нейросети в прямом смысле делают безработными маркетологов, методологов, людей, занимающихся дизайном, и постепенно заменяют, в том числе, работу психологов. Но во всех видах взаимодействия вы можете получить от нейросети лишь подтверждение своих догадок», — сказал Ягудин.

Он добавил, что нейросеть всегда будет подтверждать те вопросы, которые ей задают. Если человек тревожный, то она объяснит, почему он тревожный. Если человеку страшно, то объяснит, почему страшно.

«Но она никогда не сделает самого главного. Ведь мы приходим к психологу не для того, чтобы услышать подтверждение своей боли, а чтобы посмотреть на ситуацию с другой стороны, встретиться с тем, что способно изменить эту ситуацию. Нейросеть этого не сделает. У нее нет самого важного — человеческого фактора», — считает психолог.

По его словам, психология — фактор взаимодействия с людьми, фактор эмоций, чувствительности, неосознанных движений, которые может уловить только другой человек.

«У нейросети нет самого главного — у нее нет ответственности за тот результат, который вы получите. Эта ответственность может быть только у специалиста, который работает с вами. И у нее нет любви. Изменений не ждите. Да, может быть успокоение, да, может быть сброс напряжения, но не ответственность. Она просто выдает сухие данные. И не всегда это полезно, и не всегда это нужно», — пояснил эксперт.

По оценке эксперта, у хорошего психолога около 30–40% положительных отзывов. Остальные часто бывают отрицательными, потому что человек встречается не с определением того, какой он, а с самим собой. А это большая разница.

