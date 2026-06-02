16-летний подросток спас петербурженку, которую порезал экс-муж
Жительница Санкт-Петербурга Ксения (имя изменено) поделилась в блоге, что 27 мая на нее напал бывший супруг и порезал ее.
По словам пострадавшей, ее спас 16-летний подросток. Мальчик вызвал службы спасения.
Ксения уточнила, что инцидент произошел днем 27 мая на улице Оптиков. Экс-муж нанес ей семь ножевых ранений.
Она также уточнила, что разыскивает своего спасителя.
Ранее бывший муж нагрянул домой к екатеринбурженке с ножницами в руках и напал на нее. Он жестоко избил женщину и срезал волосы.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.