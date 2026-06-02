Педагог из Московской области стал лицом рекламной кампании «Учитель навсегда»

В России стартовала федеральная рекламная кампания «Учитель навсегда», лицом которой стал Юрий Уробушкин — учитель физики школы № 10 г. Реутова, призер Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России» 2025 года, сообщает пресс-служба организаторов.

Основной площадкой кампании стал навигатор возможностей педагогического образования в России — «Будьучителем.рф». Портал поможет выбрать колледж или вуз, узнать о возможностях профессионального развития, а также вдохновиться успешными примерами представителей педагогического сообщества.

Интерес к педагогическому образованию в стране растет. По итогам приемной кампании 2025 года конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям подготовки в педагогических вузах Минпросвещения России составил 12 заявлений на 1 бюджетное место. А в российских школах сегодня работает более 346 тысяч учителей в возрасте до 39 лет, что составляет 32,5% от общего числа педагогов.

«Наша задача — поддержать тех, кто выбирает путь учителя, создать условия для профессионального развития и показать, что современная школа — это пространство возможностей. Именно благодаря планомерной работе по поддержке учителей, в том числе реализации национального проекта „Молодежь и дети“, мы видим закономерный результат. В школы приходят мотивированные, хорошо подготовленные специалисты, которые владеют современными технологиями, используют цифровые инструменты и готовы внедрять новые подходы к обучению. Это важный ресурс для развития всей системы образования», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Современная школа дает педагогу возможность выстраивать собственную траекторию профессионального роста: от повышения квалификации и применения современных технологий на уроках, до участия в конкурсах педагогического мастерства и смены профессионального вектора.

Для педагогов, готовых к новому жизненному маршруту, по нацпроекту действует программа «Земский учитель». Она помогает привлекать специалистов в школы малых город и сел. По итогам конкурсных отборов 2025 года были закрыты все 599 вакансий в 79 регионах, а в 2026 году количество мест для участия в программе увеличено до 1 216.

Советники директоров по воспитанию помогают детям раскрывать таланты, реализовывать социальные инициативы и создавать новые воспитательные пространства в школах и организациях среднего профессионального образования. С 2025 года по нацпроекту такие специалисты получают ежемесячные выплаты, а профессиональное сообщество проекта продолжает расширяться: сегодня сообщество «Навигаторов детства» объединяет более 40 тыс. специалистов в сфере воспитания.

Всероссийский конкурс «Учитель года России», с 2025 года вошедший в национальный проект «Молодежь и дети», уже более 35 лет проводит министерство просвещения совместно с Профессиональным союзом работников народного образования и науки РФ. Основные цели инициативы — выявление и поощрение талантливых педагогов, распространение лучших практик педагогического мастерства и повышение престижа профессии учителя. Профессиональное состязание проводится в несколько этапов, а вфинале встречаются 89 представителей регионов. Победитель Всероссийского конкурса получает не только денежный приз, но также на год становится советником министра просвещения. Имя «Учителя года России — 2026» будет известно в октябре.

Для тех, кто только делает первые шаги в педагогике в 2025 году по нацпроекту былосоздано 37 комплексных образовательно-воспитательных кластеров на базе педагогических вузов. Они включают в себя новые кабинеты по учебным предметам ОБЗР и «Труд (технология)», военно-патриотические центры и естественно-научные лаборатории для повышения качества практической подготовки будущих учителей.

Также по нацпроекту «Молодежь и дети» также продолжается обновление образовательных пространств в разных уголках страны. Уже проделана масштабная работа: с 2022 года капитально отремонтированы более 6500 учебных заведений, а с 2019 года по всей стране было построено более 1 700 школ, что позволило создать свыше миллиона новых мест для учащихся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.