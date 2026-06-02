Рубль был одной из сильнейших валют мира, но ситуация меняется

Рубль, который к началу лета значительно укрепился и стал одной из самых сильных валют мира, в ближайшие месяцы может столкнуться с новыми рисками. Давление на российскую валюту способны оказать геополитические факторы, рост бюджетных расходов и санкционная риторика со стороны западных стран, заявил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

По словам эксперта, укреплению рубля способствовала ситуация на Ближнем Востоке. Конфликт в регионе привел к росту цен на энергоносители, а также к временному смягчению ограничений на поставки российской нефти на отдельных направлениях. Это обеспечило дополнительный приток иностранной валюты на внутренний рынок.

«Все это сделало рубль одной из самых укрепившихся валют в мире», — отметил Тимошенко.

Однако текущая ситуация остается неустойчивой. Эксперт обратил внимание на первые признаки снижения напряженности на Ближнем Востоке и постепенное восстановление судоходства через Ормузский пролив. В случае нормализации ситуации цены на нефть могут оказаться под давлением, что способно сократить поддержку российской валюты.

Дополнительными факторами риска для рубля остаются возможное усиление санкционного давления со стороны Евросоюза и увеличение государственных расходов.

По мнению Тимошенко, совокупность этих факторов говорит в пользу постепенного ослабления рубля в среднесрочной перспективе. При этом геополитические события могут привести к повышенной волатильности курса национальной валюты.

