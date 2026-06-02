Россияне массово отказались от мечты жить в центре города

Представления россиян об идеальной квартире заметно изменились за последние три года. Все больше покупателей готовы отказаться от жилья в центре города в пользу более просторных квартир, видов из окна и комфортной среды за пределами центра, сообщили РИАМО в ГК «Гранель».

Согласно исследованию компании, 68% россиян за последние три года пересмотрели хотя бы один из ключевых критериев выбора идеального жилья. Только 32% участников опроса заявили, что их представление об идеальной квартире осталось прежним.

Самым заметным изменением стало отношение к расположению жилья. Так, 21% респондентов раньше рассматривали квартиры исключительно в центре, а теперь готовы выбирать варианты за его пределами или даже за городом. При этом речь идет не столько об отказе от городской инфраструктуры, сколько о желании получить более комфортную среду для жизни, тишину, удобные маршруты и больше пространства.

Еще 14% опрошенных сообщили, что раньше главным критерием для них была локация, однако теперь они больше внимания уделяют площади квартиры и виду из окна. В обратную сторону предпочтения изменились лишь у 5% респондентов, которые раньше ориентировались на просторное жилье, а теперь считают более важными транспортную доступность и район.

Изменился и подход к размеру жилья. По данным исследования, 14% россиян перешли от желания купить компактную квартиру к поиску более просторного жилья. При этом 9% участников, наоборот, отказались от идеи большой квартиры в пользу одно- или двухкомнатных вариантов.

Наименее значимым фактором оказался тип дома. Лишь по 3% опрошенных изменили свое отношение к новостройкам и вторичному жилью.

Особенно заметно различия проявляются между возрастными группами. Среди россиян в возрасте от 18 до 28 лет 59% заявили, что их представление об идеальной квартире практически не изменилось. В группе от 29 до 38 лет чаще растет интерес к более просторному жилью и качеству самой квартиры. А среди людей старше 46 лет наиболее выражен тренд на переезд за пределы центра: 39% респондентов этой возрастной категории теперь рассматривают загородный формат проживания.

«Более 2/3 респондентов за три года изменили представление об идеальной квартире. Покупатель уже не всегда выбирает жилье по старой формуле „центр любой ценой“. Более 1/5 участников раньше рассматривали только центр города, а теперь готовы смотреть варианты за его пределами», — отметил первый вице-президент по маркетингу и продажам ГК «Гранель» Леонид Савков.

