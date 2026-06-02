Андрей Воробьев выступит с традиционным обращением к жителям Подмосковья 2 июня

«Сегодня в 12:00 состоится мое традиционное ежегодное обращение к жителям. В этом году мы назвали его „Наше Подмосковье — забота и уважение“», — написал Воробьев в мессенджере МАКС.

По его словам, для властей региона важно, чтобы каждый житель и гость Подмосковья чувствовал перемены к лучшему. Все действия подмосковного правительства строятся на основе указов и распоряжений президента РФ Владимира Путина, которые определяют стратегические направления развития страны, а также учитывают пожелания и ожидания людей.

Губернатор отметил, что на ежегодном обращении пойдет разговор о таких ключевых направлениях, как поддержка участников СВО и их семей; развитие медицины; благоустройство территорий; строительство школ и детсадов; укрепление экономики; национальные проекты и задачи на предстоящий период.

«Трансляция будет доступна на моей странице во „ВКонтакте“ и в эфире телеканала 360. Присоединяйтесь», — заключил Воробьев.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.