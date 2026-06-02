Воробьев: «Единая Россия» на выборах в Госдуму должна подтвердить доверие жителей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждый житель и гость Подмосковья должен чувствовать перемены к лучшему, поэтому партия «Единая Россия» должна подтвердить доверие людей на выборах в текущем году.

«2026-й год — это выборы в парламент страны и в парламент Московской области. Партия „Единая Россия“ — лицо власти на всех уровнях: муниципальном, региональном и федеральном. Она взяла на себя ответственность за выполнение всех наказов и обещаний. На выборах она должна подтвердить доверие людей — наших жителей», — сказал Воробьев в ходе своего обращения к жителям.

Он добавил, что от вовлеченности людей на местах, от количества и качества встреч с людьми зависит доверие граждан. И только в диалоге с ними можно найти решение даже самой сложной ситуации, подчеркнул губернатор.

Во вторник проходит традиционное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение».

В нем затрагиваются ключевые направления: поддержка участников СВО и их близких, развитие медицины, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.

