Воробьев обратил внимание на важность обеспечения безопасности жителей Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что обеспечение безопасности жителей региона — важная задача, которой следует уделить максимум внимания и усилий.

«Мы видим, что угрозы представляют опасность для людей и предприятий. Поэтому обращаюсь к главам и руководителям предприятий — никто из нас не может от них отмахиваться. Это серьезная и часто затратная работа, но эту работу мы должны обязательно обеспечивать», — сказал Воробьев в ходе своего традиционного обращения к жителям.

Воробьев отдельно поблагодарил министерство обороны РФ, Росгвардию, МЧС и остальные ведомства за вовлеченность и профессионализм в работе по обеспечению безопасности региона.

Во вторник состоялось традиционное ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение». В нем затрагивались ключевые направления: поддержка участников СВО и их близких, развитие медицины, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.

