Воробьев рассказал, как Подмосковье обеспечивает продовольственную безопасность

Во вторник прошло традиционное ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение». В нем затрагиваются ключевые направления: поддержка участников СВО и их близких, развитие медицины, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.

Он уточнил, что сельское хозяйство занимает в Подмосковье небольшие 6% от ВРП.

«Но всегда Московская область кормила, молоком поила. И сейчас мы стараемся урожай зерновых наращивать. <…> Это продовольственная безопасность», — сказал Воробьев.

Он добавил, что развивается все, что касается молока и его переработки, по производству сыра зафиксированы хорошие показатели. Также регион лидирует в России по овощам с закрытых грунтов.

Также глава Подмосковья поблагодарил всех, кто занимается животноводством, растениеводством и овощеводством. Воробьев назвал этот бизнес сложным, но отметил, что предприниматели работают стабильно и профессионально.

По словам губернатора, в Московской области также планируют создать пищевой индустриальный парк.

