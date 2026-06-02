Россияне и так любят «яблоки»: 5G в iPhone нам не нужно

Отсутствие 5G на смартфонах iPhone в России — это проблема, которая абсолютно никак не повлияет на выбор покупателей, сообщил РИАМО эксперт по подбору телефонов Овик Ландин.

Ранее СМИ сообщали, что владельцы iPhone в России останутся без доступа к сетям пятого поколения даже после их запуска отечественными операторами. Это связано с политикой Apple и отсутствием взаимодействия компании с российскими операторами после ухода с отечественного рынка.

«Давайте смотреть на вещи трезво: полноценного коммерческого покрытия 5G в нашей стране сейчас просто нет. Существующие сети LTE прекрасно справляются с любыми повседневными задачами, от потокового просмотра видео в высоком разрешении до тяжелых мобильных игр», — объясняет эксперт.

По его словам, обычный пользователь физически не почувствует разницы в скорости, потому что ему негде этот 5G использовать. Экосистема Apple держит пользователей «мертвой хваткой». Человек не откажется от привычной iOS, удобной связки смартфона с часами и ноутбуком ради мифического значка нового стандарта связи на экране Android-устройства.

Ландин подчеркнул, что iPhone покупают за стабильность системы, качество камер, статус и высокую ликвидность на вторичном рынке. Пока 5G в России действительно станет массовой необходимостью, пройдет еще минимум пара лет. К тому времени сменятся поколения устройств и, возможно, сами правила игры на рынке, заключил эксперт.

