«Можно. А зачем?» Адвокат оценил шансы на новое следствие по делу Дятлова

Адвокат и бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия сообщил РИАМО, что возобновление уголовного дела о гибели группы Дятлова возможно, но стоит вопрос целесообразности.

Ранее ТАСС сообщил, что родственники погибших в 1959 году на Северном Урале туристов группы Дятлова намерены требовать возобновления расследования. Кроме того, родственники хотят запретить федеральным телеканалам показывать не соответствующие действительности версии трагедии. Более 60 лет различные конспирологи стоят догадки вокруг смерти туристов.

«Возможности возобновления такого дела формально есть, но вопрос в том, что это дело расследовано „до дыр“ и вряд ли десятилетия спустя будут обнаружены новые улики, кардинально влияющие на выводы следствия. Честно говоря, не вижу смысла в возобновлении расследования», — поделился мнением Багатурия.

В жалобах на телеканалы, транслирующие передачи о трагедии туристической группы Дятлова, тоже мало толка. Вокруг этой темы сформировалось огромное сообщество исследователей, конспирологов, блогеров. Они обсуждают и развивают различные версии обстоятельств гибели туристов, чем формально не нарушают закон.

Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла на Северном Урале возле горы Отортен в 1959 году. Точные обстоятельства случившегося неизвестны до сих пор. Отрабатывались различные версии происшествия: обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами, сход лавины и даже взрыв пролетавшей над перевалом ракеты. В 2020 году Генпрокуратура заявила, что причиной гибели туристов стал сход лавины.

