Нью-Дели резко нарастил вывоз золотых резервов из Великобритании на фоне геополитической напряженности вокруг российских активов. За полгода Резервный банк Индии вернул более 100 тонн металла, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Общий золотой запас Индии составляет 880,52 тонны. Около 77% этого объема уже перевезено на территорию страны. При этом 197,67 тонны по-прежнему хранятся в Банке Англии, часть резервов размещена в Банке международных расчетов.

За последние шесть месяцев Резервный банк Индии репатриировал 104,23 тонны золота. СМИ называют такие темпы беспрецедентными и связывают их с изменением уровня доверия к зарубежным финансовым центрам.

«Золото незаметно возвращается в национальные хранилища по всему миру. То, что когда-то спокойно хранилось в Лондоне и Нью-Йорке, теперь упаковывается, отправляется и хранится ближе к дому. За этим движением стоит не золотая лихорадка, а вопрос доверия», — говорится в публикации индийского издания.

Индия и Великобритания развивают стратегическое партнерство с 2004 года. В 2023–2024 годах товарооборот между странами достиг 19 млрд долларов: экспорт Индии составил 11,6 млрд, импорт из Великобритании — 7,8 млрд долларов.

