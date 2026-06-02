Индия ускорила возврат 104 тонн золота из Банка Англии
Фото - © Евгений Демидюк / Фотобанк Лори
Нью-Дели резко нарастил вывоз золотых резервов из Великобритании на фоне геополитической напряженности вокруг российских активов. За полгода Резервный банк Индии вернул более 100 тонн металла, сообщает «Сайт MK.Ru».
Общий золотой запас Индии составляет 880,52 тонны. Около 77% этого объема уже перевезено на территорию страны. При этом 197,67 тонны по-прежнему хранятся в Банке Англии, часть резервов размещена в Банке международных расчетов.
За последние шесть месяцев Резервный банк Индии репатриировал 104,23 тонны золота. СМИ называют такие темпы беспрецедентными и связывают их с изменением уровня доверия к зарубежным финансовым центрам.
«Золото незаметно возвращается в национальные хранилища по всему миру. То, что когда-то спокойно хранилось в Лондоне и Нью-Йорке, теперь упаковывается, отправляется и хранится ближе к дому. За этим движением стоит не золотая лихорадка, а вопрос доверия», — говорится в публикации индийского издания.
Индия и Великобритания развивают стратегическое партнерство с 2004 года. В 2023–2024 годах товарооборот между странами достиг 19 млрд долларов: экспорт Индии составил 11,6 млрд, импорт из Великобритании — 7,8 млрд долларов.
