Украинский военный завод Fire Point уничтожен ударом ВС РФ
Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости
Ударом российских военных в Днепропетровской области поражено предприятие компании Fire Point и логистический центр, сообщает пресс-служба Минобороны России.
ВС РФ нанесли удар по противнику прошедшей ночью в ответ на террористический акт киевского режима.
Завод Fire Point выпускал комплектующие для ударных беспилотников большой дальности и ракетного вооружения.
По сведениям SHOT, на предприятии для ВСУ производили ракеты «Фламинго» и БПЛА FP-1. Также ранее главный конструктор завода говорил, что на нем каждый день делают 300 беспилотников.
Этой ночью в Киеве видели столб густого дыма после прилетов по городу.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.