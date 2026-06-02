Украинский военный завод Fire Point уничтожен ударом ВС РФ

сегодня в 16:41

Ударом российских военных в Днепропетровской области поражено предприятие компании Fire Point и логистический центр, сообщает пресс-служба Минобороны России.

ВС РФ нанесли удар по противнику прошедшей ночью в ответ на террористический акт киевского режима.

Завод Fire Point выпускал комплектующие для ударных беспилотников большой дальности и ракетного вооружения.

По сведениям SHOT, на предприятии для ВСУ производили ракеты «Фламинго» и БПЛА FP-1. Также ранее главный конструктор завода говорил, что на нем каждый день делают 300 беспилотников.

Этой ночью в Киеве видели столб густого дыма после прилетов по городу.

