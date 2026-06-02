Небо над Киевом затянуло дымом после ночных прилетов — фото
Фото - © Телеграм-канал интернет-газеты "Страна"
В Киеве виден столб густого дыма после ночных прилетов по городу, сообщает «Политика страны».
Как уточнили в Минобороны РФ, этой ночью в ответ на террористические акты украинцев ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности. Для этой атаки были использованы гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и дроны.
Удары российские военные нанесли по предприятиям оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, а еще по военным аэродромам и объектам топливной, транспортной инфраструктуры противника, которые используются в интересах ВСУ.
Все цели удара ВС РФ были достигнуты, все назначенные объекты поражены.
