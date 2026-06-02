Адвокат призвал россиян не обсуждать тайны рядом со смартфоном

Адвокат Вадим Багатурия заявил, что личные, служебные и коммерческие тайны нельзя обсуждать рядом со смартфоном из‑за риска взлома. Об этом сообщает «Абзац» .

По словам юриста, современные гаджеты имеют серьезные уязвимости. Злоумышленники могут дистанционно внедрять вредоносное программное обеспечение и получать доступ к данным владельца.

«Любые темы, связанные с чем-то личным, служебным, особенно это касается чиновников, не нужно обсуждать рядом с телефоном. Если информация связана с вверенной гражданину тайной — коммерческой, служебной или государственной, то ее обсуждать в таком режиме не стоит, так как человек должен приложить максимум усилий для сохранения этих сведений», — пояснил правозащитник.

Багатурия подчеркнул, что взлом возможен независимо от того, где находится устройство, поэтому ключевую роль играет осторожность пользователя.

«Граждане могут стать жертвами шантажистов, которые через программы получат доступ к фотографиям, видео или переписке. В этом случае ни в коем разе не нужно соглашаться на условия преступников, нужно обращаться в правоохранительные органы. Самый гарантированный способ сохранения тайны — просто необсуждение ее там, где это не нужно делать», — заключил адвокат.

Ранее эксперт по кибербезопасности Павел Мельников сообщил о двух сценариях перехвата данных: через оператора связи и с помощью вредоносного софта. В первом случае вмешательство заметить почти невозможно, во втором о взломе могут сигнализировать сбои в работе устройства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.