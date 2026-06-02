В Красногорске отметили День защиты детей в «Зеленом театре»

Праздничное мероприятие ко Дню защиты детей прошло в обновленном «Зеленом театре» Городского парка Красногорска. В нем принял участие глава округа Дмитрий Волков, который поздравил юных жителей и их родителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотни детей и их родители собрались в «Зеленом театре» обновленного Городского парка, чтобы отметить один из самых теплых праздников начала лета. Площадка стала центром притяжения для семей, а атмосфера праздника объединила жителей округа.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков пообщался с детьми и родителями. Он отдельно поддержал семьи участников спецоперации, подчеркнув, что дети героев являются примером силы духа и веры в добро. По его словам, важно сохранять атмосферу заботы и внимания к подрастающему поколению.

«От всего сердца поздравляю с праздником наших самых дорогих и близких людей! Растите большими, умными и добрыми, и пусть каждый из вас будет окружен любовью, заботой и вниманием», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Он отметил, что такие мероприятия помогают взрослым и детям почувствовать единство и напомнить о ценности счастливого и беззаботного детства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержку, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.