Глава Красногорска поздравил детей в центре Рошаля в Подмосковье

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков поздравил юных пациентов детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля с Днем защиты детей. Он посетил медучреждение в первый день лета и пожелал ребятам здоровья и радости, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дмитрий Волков по традиции навестил юных пациентов центра имени Л. М. Рошаля в День защиты детей. Он подчеркнул, что особенно важно дарить внимание и светлые эмоции тем, кто проходит лечение и сталкивается с серьезными испытаниями.

Глава округа отметил, что дети остаются источником вдохновения и веры в чудо, а искренняя забота помогает сделать мир светлее и добрее. Праздник, по его словам, не обходится без символа лета — мороженого, которое ассоциируется с радостью и беззаботностью.

«Искренне желаю всем здоровья, и чтобы в ваших глазах зажигались самые яркие огоньки радости. Смейтесь, играйте и верьте в чудеса! С праздником! С Днем защиты детей и с первым днем лета!» — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.