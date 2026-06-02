В Селятино обновят тротуар на Промышленной улице к концу июня

Ремонт тротуара на Промышленной улице продолжается в поселке Селятино Наро-Фоминского округа. К концу июня здесь обновят более 250 метров пешеходной зоны в рамках программы «Пешком в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы ведутся на участке, которым ежедневно пользуются школьники, родители с колясками и пожилые жители. Подрядчик уже демонтировал изношенное покрытие с трещинами и повреждениями, установил новые бордюры и подготовил песчано-гравийное основание для укладки асфальта.

Следующим этапом станет устройство асфальтового покрытия с соблюдением технологических требований. После завершения работ территорию приведут в порядок: уберут строительный мусор, обустроят подходы и проверят ровность поверхности.

Ход ремонта проинспектировали заместитель главы округа Андрей Ковалько и начальник территориального управления Селятино Владимир Матвеев. Они обсудили с подрядчиком сроки сдачи объекта и дальнейшее благоустройство территории, включая возможное озеленение, установку малых архитектурных форм и дополнительное освещение.

«Обновление тротуаров — это не просто ремонт покрытия, а вклад в качество жизни жителей. Безопасные и удобные пешеходные маршруты особенно важны для семей с детьми и пожилых людей. Мы держим этот проект на особом контроле и будем следить за соблюдением графика», — отметил Андрей Ковалько.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.