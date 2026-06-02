В Серпухове капремонт Липицкой школы завершили на 75%

Капитальный ремонт Липицкой школы в селе Липицы городского округа Серпухов выполнен более чем на 75%. Работы ведутся в рамках госпрограммы Подмосковья и нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Ремонт проходит в здании на площади 178 Авиаполка. Сейчас на объекте задействованы 55 человек и пять единиц техники. Строители выполняют фасадные и отделочные работы, монтируют инженерные системы и радиаторы отопления, а также благоустраивают прилегающую территорию.

Площадь здания составляет 3230 кв. м. В школе отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, сантехническое оборудование, окна и двери. Также предусмотрены внутренние отделочные работы, закупка новой мебели и оборудования.

Обновленное здание планируют открыть 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.