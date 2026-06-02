Детский сад в селе Каменское Наро-Фоминского округа 31 мая отметил 50-летний юбилей. Учреждение работает с весны 1976 года и остается важной частью жизни нескольких поколений жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Детский сад открылся весной 1976 года и за полвека выпустил сотни воспитанников. За это время сменились поколения детей и педагогов, однако неизменными остались внимание и забота о каждом ребенке.

Празднование юбилея прошло в теплой и трогательной атмосфере. Гостям показали архивные фотографии, среди приглашенных были бывшие воспитанники, которые теперь приводят сюда своих внуков. Учреждение переживало разные периоды, но коллектив всегда оставался сплоченным, а для многих сотрудников детский сад стал вторым домом.

Сегодня здесь работают педагоги, увлеченные своим делом. Детский сад развивается, участвует и побеждает в конкурсах, считается одной из сильных воспитательных площадок округа. Во время торжества дети выступили с концертными номерами, а гости поддерживали их аплодисментами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.

Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.