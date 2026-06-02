Путь в «Европы» заказан: Мизулина ответила на дерзкий выпад Собчак
Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обрушилась на Ксению Собчак на фоне конфликта двух блондинок из-за интервью журналистки с бьюти-блогером Игорем Синяком. Ссора на просторах интернета набирает обороты.
Мизулина направила в МВД просьбу проверить Собчак на пропаганду ЛГБТ* после скандального интервью с Синяком, опубликованного в День защиты детей. Она назвала поступок журналистки «провокацией и бесовщиной».
Собчак не стала молчать и заявила, что все претензии общественников не более, чем попытки утвердиться за ее счет. Она отметила, что чиста перед законом и не будет «писать доносы» как Мизулина. Глава Лиги безопасного интернета поспешила ответить оппоненту.
«Почему вы в День защиты детей не ставите интервью с родными погибших в Старобельске и не рассказываете о трагедии, о которой скорбит вся страна? А вместо этого делаете акцент на треш-контенте с мужиком в юбке? Не потому ли, что кадры из Старобельска не дадут такого же хайпа? Или из-за того, что путь в „Европы“ после интервью из ЛНР будет заказан?» — поинтересовалась Мизулина в Telegram-канале.
Она считает, что в детский праздник нужно было показать талантливых школьников, рассказать об их достижениях, или мать, которая воспитывает детей в одиночестве. Вместо этого журналистка делает акцент на треш-контенте.
«Что сейчас должно остаться в головах детей, которые увидят это интервью в рекомендациях, хотят они того или нет? Что это якобы „норма“, что дядечка может ходить в женском платье, а потом, как оказывается, в таком виде еще и насиловать детей, как это произошло в Приморье?» — добавила Мизулина.
* Сообщество признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.