В Красногорске открыли 27 пришкольных лагерей для 3 тыс детей

В Красногорске начали работу 27 пришкольных лагерей, где этим летом отдохнут 2995 детей от 7 до 12 лет. Смена продлится 21 день, программы посвятят патриотическому воспитанию и межнациональной дружбе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В первый день лета в городском округе открылись 27 пришкольных лагерей. По словам начальника управления образованием администрации округа Ольги Кравец, в этом году в них отдохнут 2995 детей от 7 до 12 лет. Это на 235 человек больше, чем годом ранее.

«В первый день лета свои двери для ребят открыли 27 пришкольных лагерей. В этом году в них отдохнут 2995 детей в возрасте от 7 до 12 лет, это на 235 детей больше, чем в прошлом году. В каждом лагере разработана программа воспитания. В Год единства народов России главные акценты будут сделаны на патриотическом воспитании, укреплении межнациональной дружбы и реализации программы „Орлята России“», — сообщила Ольга Кравец.

Смена в пришкольных лагерях продлится 21 день. Также летом в округе пройдут традиционная смена в городском лагере «Сказочный» и смена-форум для старшеклассников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.