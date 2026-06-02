В Красногорске более 4,2 тыс девятиклассников сдают ОГЭ по математике

Основной государственный экзамен по математике 2 июня сдают 4 244 девятиклассника в Красногорске. Для проведения испытаний открыли 19 пунктов в школах и два на дому, сообщила начальник управления образования администрации округа Ольга Кравец, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экзамен начался в 10:00 и продлится 3 часа 55 минут. Девятиклассникам предстоит выполнить 25 заданий: 19 с кратким ответом и шесть с развернутым. Минимальный порог для получения зачета составляет восемь баллов.

«Сегодня проводится первый экзамен для девятиклассников по математике — самый массовый, его сдают 4244 ребенка. Работают 19 пунктов проведения экзаменов в школах и два на дому для детей, которые по состоянию здоровья не могут прийти в пункты», — сообщила Ольга Кравец.

Она добавила, что 1 июня прошли первые экзамены у одиннадцатиклассников. Историю сдавали 227 человек, литературу — 176, химию — 220. Экзамены прошли в штатном режиме, нарушений не выявили, удаленных не было. Шесть выпускников завершили испытания досрочно по состоянию здоровья.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.