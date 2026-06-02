В Подмосковье более 120 раз оформили техплан онлайн в 2026 году

Жители Московской области могут подать заявление на подготовку технического плана объекта недвижимости через региональный портал госуслуг. С начала 2026 года сервисом воспользовались более 120 раз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Технический план объекта недвижимости — это документ, который содержит его подробное описание, архитектурные характеристики, сведения об инженерных системах и технических условиях, а также информацию о земельном участке. Он необходим при проектировании и строительстве зданий, а также при их дальнейшей эксплуатации и государственной регистрации.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.