В районе Щербинки проводится обследование территории после оползня и разрушения дороги

В городском округе Домодедово продолжается комплексное обследование территории в районе деревни Щербинка, где в конце мая произошел оползень и разрушение дорожного полотна на участке дороги от Домодедовского шоссе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для установления причин происшествия специалисты проводят инженерные и экологические исследования. На месте работают сотрудники администрации округа, профильных служб и представители специализированных организаций. Ранее было выполнено георадиолокационное обследование дорожного полотна, а в минувшие выходные проведены дополнительные инженерные изыскания.

Особое внимание уделяется экологическому мониторингу. По обращению администрации городского округа специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области (мобильная лаборатория ГКУ «Мособлэкомониторинг») выполнили отбор проб воды из ручьев, протекающих под поврежденным участком дороги. Лабораторные исследования должны завершиться в течение недели.

Все решения по дальнейшей судьбе дороги будут приниматься только после завершения необходимых исследований и получения заключений специалистов.

Напомним, первые трещины на дороге были зафиксированы 26 мая. Позже произошел провал грунта, который привел к разрушению дорожного полотна в нескольких местах. Для обеспечения безопасности движение транспорта на участке было полностью перекрыто сотрудниками домодедовского МКУ «Комбинат благоустройства» и дорожными службами.

В настоящее время деятельность пункта приема отходов строительства, сноса и грунтов (ОССиГ) приостановлена. Завоз грунта как на территорию пункта, так и на поврежденный участок дороги не осуществляется.

Ситуацию обсудили на встрече с жителями деревень Кучино и Щербинка заместители главы городского округа Домодедово Валерий Трифонов и Любовь Енбекова. Жителей проинформировали о ходе обследований и мерах, принимаемых для обеспечения транспортной доступности.

На период проведения исследований организованы альтернативные маршруты движения:

— через въезд и выезд со стороны д. Заболотье через территорию ПНК- через въезд и выезд со стороны д. Жуково — Поливаново через территорию ПНК

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.