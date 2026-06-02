Война свекровей и невесток: чаты тайных куколдов заполонили развратные нюдсы

В сообществах тайных куколдов разгорелась война свекровей и невесток. Матери всячески пытаются рассорить сыновей с их женами, скидывают нюдсы и контакты девушек и просят опорочить их честь. Тем же самым занимаются и обиженные невестки, сообщает Mash .

Обе стороны крадут интимные фотографии с телефонов друг друга, подлавливают соперниц в душе или во время переодевания, а затем шлют контент в секс-чаты. Свекрови часто размещают фото невесток на сайтах знакомств, оставляют контакты и просят мужчин писать и звонить им.

После этого женщины распространяют слухи, что невестка якобы изменяет мужу. В ответ девушки делают то же самое — выкладывают неудачные фото свекровей и устраивают травлю.

По предварительным данным, эта война уже привела к распаду нескольких семей. Мужья поверили в измены и расстались с женами, некоторые свекрови лишились доверия сыновей, когда те узнали про их происки.

