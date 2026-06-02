«Единая Россия» провела в Подмосковье мероприятия ко Дню защиты детей

Ко Дню защиты детей в Коломне открыли обновленный Центр детского творчества, в деревне Загорье Солнечногорска — новую детскую площадку. Представители «Единой России» провели масштабные детские праздники по всему региону, сообщает пресс-служба партии.

Особое внимание уделили детям с ограниченными возможностями здоровья, воспитанникам детских домов, ребятам, проходящим лечение в больницах, а также из многодетных и малообеспеченных семей.

В Балашихе секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой округа Сергеем Юровым навестили детей в Московском областном онкологическом диспансере — сейчас здесь проходят лечение 58 детей.

«Глядя на вас, нам есть чему поучиться: искренней любви, умению беречь и поддерживать друг друга — такое дано далеко не каждому взрослому. Это то, что действительно исцеляет, настраивает на победу и придает уверенность. Скорейшего выздоровления, возвращения домой к своим любимым делам. Пусть ваши самые искренние мечты сбываются», — обратился к детям Игорь Брынцалов.

В Коломне в День защиты детей по народной программе «Единой России» распахнул двери обновленный Центр детского творчества. В двухэтажном корпусе площадью почти 2000 кв метров провели полное обновление. Сегодня он оснащен новой мебелью, компьютерной техникой и лабораториями для занятий VR, 3D-моделированием и робототехникой. В новом центре — 25 просторных классов, зрительный зал и множество кружков.

«Мы давно живем в Колычево и очень ждали такой центр. Раньше приходилось возить детей в город, а теперь все рядом — и ораторское искусство, и театральный кружок. Выбор огромный, хочется попробовать все», — говорит мама двоих детей Светлана Сенюшкина.

В деревне Загорье Солнечногорска 1 июня началось с детского смеха, шаров и звонких команд аниматоров. Праздник совпал с торжественным открытием новой игровой площадки, построенной по инициативе жителей. Сегодня здесь установлены игровые модули, уложено безопасное покрытие, организованы зоны отдыха для родителей и сделано освещение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.