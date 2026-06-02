В Подмосковье стартовал конкурс «Экопросветитель – 2026»

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии: экопросветитель – 2026» начался для сотрудников особо охраняемых природных территорий и государственных учреждений в сфере экопросвещения и познавательного туризма. Проект в Московской области поддерживает региональное министерство экологии, заявки принимаются до 25 июля, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Организаторами конкурса выступают фонд «Заповедное посольство», АНО ДПО «Экоцентр «Заповедники» и Росзаповедцентр Минприроды России. В Подмосковье инициативу поддерживает министерство экологии и природопользования региона.

«Заповедное дело и экологический туризм в последние годы становятся все более популярными направлениями, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — В обществе сформирован запрос на здоровую окружающую среду, на отдых в заповедных местах. Нет сомнений, что специализация в этих сферах — одна из самых перспективных».

По словам министра, региону необходимы специалисты, которые любят природу, умеют ее защищать и выстраивать грамотное взаимодействие человека с окружающей средой.

Участвовать в конкурсе могут сотрудники учреждений, управляющих ООПТ федерального и регионального значения, специалисты музеев-заповедников и других государственных организаций, работающих в сфере экологического просвещения и развития познавательного туризма. Подробные условия размещены на сайте конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.