Жители Ямала все чаще отправляются в отпуск на машине даже с маленькими детьми

Жители ЯНАО все чаще отправляются в отпуск на машине даже с маленькими детьми. Родители делятся маршрутами, лайфхаками и правилами комфортной дороги, сообщает «Север-Пресс» .

Несмотря на удобство перелетов, сотни семей выбирают автомобиль. Поездка позволяет экономить: билет в одну сторону для семьи с ребенком может стоить до 100 тысяч рублей. Кроме того, машина дает свободу маршрута и возможность взять больше вещей.

Чаще всего путь проходит через Тюмень, но быстрее добраться через ХМАО. Водитель из Нового Уренгоя Максим Хасмутдинов рассказал: «Если же мы хотим просто добраться до места назначения, то предпочитаем дорогу через ХМАО. Там трасса обычно свободна, и мы выигрываем 4-5 часов».

С детьми время в пути увеличивается на 30–50%: нужны остановки каждые 1,5–2 часа. Мама семилетней Миланы Анастасия Сиберева советует брать новые игрушки и выдавать по одной в день. «Лайфхак: за неделю до поездки заказываю на маркетплейсах новые игрушки», — поделилась она.

Родители рекомендуют ранний выезд, ночевки в отелях и дневной пробег до 1000 км. «В день стараемся проезжать не больше 1000 км», — отметила Ольга Голубенко.

Психолог Родион Чепалов подчеркнул: «Главный секрет удачной поездки — не в планшете и не в игрушках, а в том, чтобы готовить ребенка к путешествию заранее».

Специалист советует объяснять маршрут, делать частые остановки и сохранять спокойствие. По его словам, ребенку важнее внимание и совместное общение, чем постоянные развлечения.

