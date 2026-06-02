Подбородок сгнил: частный хирург изуродовала красотку-байкершу

В Москве лжехирург без лицензии изуродовала бывшую модель, фитнес-тренера и байкершу. После операции по замене импланта в подбородке у девушки начали отмирать ткани, подбородок сгнил, губа сместилась, и теперь она не может полностью закрыть рот. При этом хирург открыла свою клинику и продолжает принимать пациенток, сообщает Baza .

Анастасия впервые обратилась к врачу за косметологической процедурой — так называемыми «лисьими глазками». Операция прошла успешно, и девушка доверилась врачу снова. На этот раз — для замены импланта в подбородке. Хирург призналась, что раньше не делала подобных процедур, но согласилась «поэкспериментировать» при условии: имплант пациентка купит сама.

Уже тогда Анастасию смутило, что операцию предложили провести не в стационаре, а в обычном стоматологическом кабинете. Но останавливаться было поздно.

По словам пострадавшей, вместо разреза через десну хирург вскрыла подбородок снаружи. У нее не хватило сил выкрутить старый имплант, и она начала спиливать его прямо внутри лица — грязным стоматологическим бором. Полностью удалить имплант не удалось. Тогда врач вкрутила новый прямо поверх старого и зашила разрез.

Через несколько дней подбородок начал гнить, ткани — отмирать. Сегодня он безвозвратно изуродован. Анастасия не может нормально есть и пить, ее не берут на работу, из-за комплексов она отказалась от любимого хобби — байков. Из дома выходит крайне редко, потому что ощущает себя «уродиной».

Оказалось, что хирург работала без лицензии. Анастасия узнала как минимум о 20 девушках, пострадавших от действий лжекосметолога. При этом «медик» открыла свою клинику в Москве и продолжает принимать пациентов.

Девушка обратилась в Следственный комитет. Проверка началась, но добиться возбуждения уголовного дела пока не удалось. Сама врач утверждает, что клиент пришла к ней уже с изуродованным подбородком. Она же сделала все, что было в ее силах.

