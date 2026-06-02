Нюхаем попы, рычим: москвичей за деньги стали превращать в диких животных

В Москве теперь проводят платные тренинги по превращению людей в диких животных, сообщил пользователь Дмитрий в своем блоге.

Он уточняет, что горожане на этих занятиях могут учиться выть на луну, рычать и ходить на четвереньках. Все это происходит под руководством профессиональных тренеров.

На видео, которое разместил блогер, показано как мужчина и женщина ходят на четвереньках, рычат друг на друга и делают «опасные» выпады в сторону «соперника».

Такая практика в группе по проработке агрессии длится 3 минуты, потом человек должен встать и ответить на простые вопросы: как зовут, сколько лет и другие подобные.

«Размножаться тоже учат как животные в конце сеанса?))) или ж*** нюхать», — прокомментировал один из подписчиков.

Некоторые отметили, что теперь поняли, «куда делись квадроберы с улиц Москвы». А еще пользователи вспомнили, что в детстве такими вещами «бесплатно занимались».

