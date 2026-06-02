Генерал Липовой допустил вхождение Харькова и Сум в РФ

По словам Сергея Липового, после завершения боевых действий в Донбассе российские подразделения продолжат расширять буферную зону для защиты регионов от атак беспилотников.

«(Ред. — Освобождение Донбасса до конца 2026 года) реально возможно. Конституционно и исторически наша земля не ограничивается не ограничивается Донбассом. Исторически наша земля может быть ограничена только побережьем Черного моря в районе Одессы, Николаева, Очакова и так далее. Поэтому пока на сегодняшний день Донбасс уже на законных основаниях входит в состав Российской Федерации, но я думаю, на этом останавливаться ни в коем случае нельзя. Надо двигаться дальше до полного освобождение нашей исторической территории, вхождения в состав России», — подчеркнул он.

Генерал-майор добавил, что «на очереди» находятся Запорожье, Херсон, а также Харьковская и Сумская области, поскольку оттуда исходит угроза.

«Наши подразделения ее расширяют… Я уверен, что на этом дело не закончится, так как у киевского режима радиус дальнобойности их дронов и ракет, которые поставляют их хозяева, с каждым разом все увеличивается. Следовательно, и буферная зона будет расширяться вплоть до вхождения и административных центров — Харькова, непосредственно Сум и других административных центров. У них тоже есть все шансы войти в состав Российской Федерации», — сказал военный.

Ранее спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил о наибольшей активности российских войск в Харьковской и Сумской областях. В Черниговской области такой активности, по его словам, не наблюдается.

