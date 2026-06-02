Андрей Воробьев возглавит список «Единой России» на выборах в сентябре

В Подмосковье партия «Единая Россия» по итогам предварительного голосования формирует команду на выборы в Госдуму и Мособлдуму. Ее список возглавит губернатор региона Андрей Воробьев, сообщается на сайте ЕР.

На форуме в Подмосковье, где партия вместе с региональным правительством отчитались за выполнение народной программы, секретарь областного отделения ЕР, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов от имени победителей предварительного голосования обратился к губернатору Андрею Воробьеву с просьбой возглавить партийную команду на предстоящих выборах в Госдуму и Мособлдуму.

«Вы, как настоящий патриот и лидер Подмосковья уже не раз приводили нас к победе, рассчитываем на вашу поддержку и сегодня», — подчеркнул Брынцалов.

Воробьев подтвердил, что готов взять на себя предложенную ответственность.

«Во-первых, хочу поблагодарить партию, весь наш актив за высокое доверие и за тот результат, который наш регион продемонстрировал на предварительном голосовании. Это действительно очень сложный этап, который мы проходим в непростое для страны время. Но у нас сформирована очень сильная команда. Я не сомневаюсь ни в одном из вас», — сказал губернатор.

Он высказал надежду, что в каждом из 56 округов власти смогут и дальше подробно обсуждать все, что волнует людей. Особенно тех, чьи сыновья, отцы, мужья и братья находятся на передовой.

«Да, наказы, которые нам давали раньше, мы исполнили, но работу необходимо продолжать. Я считаю, что говорить честно и искренне, не скрывая проблем — это сильная позиция», — добавил Воробьев.

По его словам, сегодняшняя встреча дает старт важному этапу — 28 июня пройдет съезд партии, где будет принята программа и утверждены списки.

«Мы — огромный регион, у нас самое большое количество избирателей в стране — 6,6 млн человек», — уточнил глава области.

31 мая «Единая Россия» завершила праймериз перед выборами. В нем участвовали свыше 635 тыс. избирателей Московской области, что стало одним из самых высоких показателей в России. Всего в субъектах страны голоса отдали более 10 млн человек.

«По итогам голосования партия сформировала сильную команду кандидатов. Победителями стали 129 человек. Многие из них ранее не были связаны с политикой, однако обладают серьезным профессиональным, жизненным и боевым опытом», — уточнил Брынцалов.

Он добавил, что среди них — Герой РФ Людмила Болилая, участник спецоперации Сергей Пешкин, олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Легков.

В сентябре в регионе пройдут выборы в Государственную и Московскую областную думу.

